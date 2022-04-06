إحتجاجاً على ظروف مباراته الأخيرة.. خانقين الكروي يعلق نشاطاته في اتحاد كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي خانقين، يوم الأربعاء، تعليق الأنشطة الكروية كافة ضمن إتحاد الكرة الكوردستاني إحتجاجاً على رفض مطالبه بإعادة مباراته التأهيلية للدوري الكوردستاني الممتاز مع نادي "جوار قورنه" التي جرت الشهر الماضي، فيما بيّن أنه سيقدم تظلماً لوزير الرياضة في الإقليم.

وقال رئيس النادي حسين شيرزاد لوكالة شفق نيوز إن "إدارة نادي خانقين قررت تعليق نشاطاتها ضمن الاتحاد الكروي الكوردستاني لعدم انصاف النادي وتنفيذ مطالبه المشروعة بإعادة جزء من مباراته التأهيلية الحاسمة للدوري الممتاز مع فريق (جوار قورنه) التي جرت الشهر الماضي بظروف واجواء بعيدة عن كرة القدم والتنافس المشروع وما تعرض له نادي خانقين من مضايقات واعتداءات مرفوضة".

وأضاف شيرزاد ان "الاتحاد الكوردستاني للعبة قرر استكمال آخر 10 دقائق من المباراة مع نادي جوار قورنه في ملعب محايد في أربيل ورفضنا ذلك وزاد وقت الإعادة الى ربع ساعة ورفضنا، وطالبنا بإعادة الشوط الثاني من المباراة او اخر نصف ساعة منه ".

وأوضح شيرزاد أن "لاعبي خانقين تعرضوا خلال مباراتهم التأهيلية الفاصلة التي جرت في ناحية جوار قورنه التابعة لادارة رابيرين – قضاء رانية والتابع لمحافظة السليمانية لاعتداءات ومضايقات وسط تفرج الأجهزة الأمنية التي أخرجت اللاعبين من الملعب بعد حبس دام لأكثر من ساعة ونصف الى جانب الحضور الجماهيري الذي تعدى استيعاب الملعب الذي يسع لـ4000 متفرج كحد اعلى فيما دخل الملعب اكثر من 10000 متفرج للضغط والتأثير على نادي خانقين ولاعبيه والتلاعب بنتيجة المباراة".

وأشار رئيس نادي خانقين "كنا نحتاج للتعادل أي لنقطة واحدة في مبارتنا المصيرية مع جوار قورنه للتاهل بعد صدارتنا دوري الدرجة الأولى الا ان ظروف المباراة التنظيمية والأمنية حرمتنا من التأهل واجبرتنا على الانسحاب حفاظا على سلامة اللاعبين".

ولفت شيرزاد الى ان "ناديه سيقدم تظلماً رسمياً لوزير الرياضة والشباب في إقليم كوردستان بعد عودته من خارج البلاد خلال الفترة القريبة في محاولة لاستحصال حقوقه وانصافه".