حبيب علي طاهر رئيسا للاتحاد العراقي للكرة الطائرة خلفا للعبادي

شفق نيوز/ انتهت اليوم الأحد انتخاب رئيس الاتحاد العراقي للعبة خلفاً للرئيس السابق جميل العبادي.

واشرفت اللجنة المكلفة بإدارة انتخابات المنصب الشاغر في انتخابات استثنائية جرت مساء اليوم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بغية اختيار رئيس جديد للاتحاد خلفاً للرئيس السابق جميل العبادي، الذي حُكم عليه بالحبس عام بقضية في المحاكم العراقية.

وبعد فتح باب التصويت للمنصب، لاختيار رئيس جديد من شخصيتين لإشغال المنصب لقيادة الاتحاد للمرحلة المقبلة وهما، حبيب علي طاهر ، أحمد عبد الأمير عبد الرضا شبر، أجري التصويت للهيئة العامة لتسفر النتائج عن انتخاب حبيب علي طاهر رئيسا للاتحاد العراقي للكرة الطائرة خلفا للرئيس السابق جميل العبادي.

يذكر أن القضاء العراقي حكم على رئيس الاتحاد السابق، جميل العبادي، بالحبس مدة عام مع التنفيذ في قضية تزوير.