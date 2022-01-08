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حبيب جعفر يهاجم اتحاد الكرة: تختارون مدربي المنتخب الوطني بحسب التطبيل والمديح

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-08T08:30:27+0000
حبيب جعفر يهاجم اتحاد الكرة: تختارون مدربي المنتخب الوطني بحسب التطبيل والمديح

شفق نيوز/ ذكر اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي حبيب جعفر اليوم السبت، أن اختيار مدربي كرة القدم للمنتخبات الوطنية أصبح من خلال العلاقات والذين يمدحون ولا يتحدثون بسوء عن الاتحاد.

وقال حبيب جعفر لوكالة شفق نيوز؛ ان اغلب المدربين الذين يكلفون لتدريب المنتخبات الوطنية لا يملكون "منجزاً" يمكنهم أن يكونوا مؤهلين لقيادة فرقنا في محافل دولية.

واوضح انه يوجد مدربين أخذوا أماكن تدريبية لمنتخبات كرة القدم عن طريق تطبيل والمدح في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الى أن الاختيار لم يكن فنياً ولا وفق معايير تمكن المدرب ان يكون قادرا على قيادة فريق على مستوى منتخب وطني وهذا خلل كبير يؤثر سلبا على مستقبل الكرة العراقية.

ودعا اتحاد الكرة العراقي للعمل بشكل صحيح في اختياراته للملاكات التدريبية لتدريب المنتخبات وعدم الاختيار بهذه الطريقة المرفوضة.

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