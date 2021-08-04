حبيب جعفر مدربا لفريق نادي الحسين لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الحسين الرياضي، يوم الاربعاء، عن تعاقدها مع اللاعب الدولي السابق حبيب جعفر لتدريب فريقها الكروي.

وقال رئيس النادي كامل زغير، لوكالة شفق نيوز، ان الادارة ارتأت اختيار حبيب جعفر لما يمتلكه من خبرة وتاريخ كبير في مجال كرة القدم، وقد تم الاتفاق معه على بنود العقد وجرى التوقيع هذا اليوم.

واضاف ان الادارة كلفت المدرب الجديد باختيار اللاعبين وتهيئتهم بشكل جيد قبل الدخول في منافسات دوري التأهيل الى الدوري الممتاز.

وبين ان هدف النادي هو الصعود للدوري الممتاز ونأمل ان يوفق حبيب في تأهل الفريق الى دوري الكبار.

يذكر ان فريق نادي الحسين كان يلعب ضمن الدوري الممتاز قبل موسمين الا انه لم يتمكن هذا الموسم من التأهل ليفسح المجال لفرق الصناعة ونوروز وسامراء لبلوغ دوري الكبار.