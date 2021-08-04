سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حبيب جعفر مدربا لفريق نادي الحسين لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-04T18:25:35+0000
حبيب جعفر مدربا لفريق نادي الحسين لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الحسين الرياضي، يوم الاربعاء، عن تعاقدها مع اللاعب الدولي السابق حبيب جعفر لتدريب فريقها الكروي.

وقال رئيس النادي كامل زغير، لوكالة شفق نيوز، ان الادارة ارتأت اختيار حبيب جعفر لما يمتلكه من خبرة وتاريخ كبير  في مجال كرة القدم، وقد تم الاتفاق معه على بنود العقد وجرى التوقيع هذا اليوم.

واضاف ان الادارة كلفت المدرب الجديد باختيار اللاعبين وتهيئتهم بشكل جيد قبل الدخول في منافسات دوري التأهيل الى الدوري الممتاز.

وبين ان هدف النادي هو الصعود للدوري الممتاز ونأمل ان يوفق حبيب في تأهل الفريق الى دوري الكبار.

يذكر ان فريق نادي الحسين كان يلعب ضمن الدوري الممتاز قبل موسمين الا انه لم يتمكن هذا الموسم من التأهل ليفسح المجال لفرق الصناعة ونوروز وسامراء لبلوغ دوري الكبار.

related

كشف سبب إزالة نادي الحسين من الهيئة العامة لاتحاد الملاكمة

Date: 2021-01-06 08:26:52
كشف سبب إزالة نادي الحسين من الهيئة العامة لاتحاد الملاكمة

نادي الحسين يعزز صفوفه بـ4 محترفين ويسعى للعودة الى الدوري الممتاز

Date: 2021-02-03 10:20:27
نادي الحسين يعزز صفوفه بـ4 محترفين ويسعى للعودة الى الدوري الممتاز