حبيب جعفر عن ادارة الطلبة الجديدة: تسلم مهمة "الأنيق" تمت بشفافية وسندعم أنشطة النادي

شفق نيوز/ كشف عضو الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة حبيب جعفر، اليوم الجمعة، عن طبيعة عمل الهيئة خلال الأشهر المحددة لها، فيما بيّن أن إجراءات التسليم والاستلام بين الإدارتين السابقة والحالية المؤقتة تمت بـ"شفافية وبلا معارضة".

وقال عضو الهيئة المؤقتة لنادي حبيب جعفر لوكالة شفق نيوز إن "الاولمبية العراقية حلت ادارة الطلبة وسمت ادارة مؤقتة برئاسة صلاح الفتلاوي، وصباح قاسم نائباً، وباسم جمال اميناً للسر، وحسام احمد أميناً مالي، والاعضاء حبيب جعفر، ووميض خضر وثريا نجم".

واضاف انه "تم التسليم والاستلام بكل شفافية ولم يحدث أي خلل أو معارضة من قبل الادارة ورئيسها السابق علي حميد وباشرنا بعملنا كإدارة جديدة واليوم سنتواجد في تدريبات فريق النادي".

وأشار جعفر إلى أن "أول اجتماع للمؤقتة سيكون يوم غد أو بعد غد لوضع البرنامج الخاص بإعداد فرق النادي وتواصلها في دعم الانشطة بضمنها فريق الكرة"، موضحاً أن "البرنامج الذي سنضعه لمدة ثلاثة أشهر يتم خلاله تمشية امور النادي للمرحلة المحددة".

وجاء حل الادارة السابقة في نادي الطلبة بعد استقالة اربعة من أصل 7 أعضاء وبهذا تكون الادارة السابقة فاقدة الشرعية.

وبحسب كتاب الاولمبية يكون مدة عمل الهيئة المؤقتة ثلاثة أشهر ليتم بعدها انتخاب ادارة جديدة.

ويحتل فريق نادي الطلبة المركز الرابع بترتيب فرق دوري الكرة الممتاز بعد انتهاء الجولة 31 برصيد 53 نقطة.