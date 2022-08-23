حبيب جعفر: أصدقاء الأمس اقصوني وتسمية ملاكات المنتخبات "محسوبية وعلاقات"

شفق نيوز / أبدى النجم الكروي السابق والمدرب الحالي حبيب جعفر، يوم الثلاثاء، استغرابه لعدم تسميته أو التفكير به ليكون ضمن ضمن الكوادر التدريبية لأحد المنتخبات الوطنية، واصفا تسمية الملاكات التدريبية للمنتخبات بأنها تأتي وفق "علاقات ومحسوبيات"

وقال جعفر لوكالة شفق نيوز انه "ومع عدد من نجوم الكرة ممتعضين من تصرف الاتحاد الحالي والتسميات التي يقوم بها وفق تأثيرات خارجية ومحسوبيات لتسمية مدربين لا يستحق البعض منهم أن تعطى لها مهمة وطنية".

وأبدى النجم الكروي السابق "تعجبه من نجوم وزملاء الأمس الذين عندما تمنح لهم مسؤولية يتحاشون أصدقاءهم رغم أنهم يعرفون امكانياتنا، وقيمتنا وتأثيرنا في الوسط الرياضي"، حسب وصفه.

وأوضح جعفر أن "عمل الاتحاد الحالي في انتقاء المدربين غير جيد فاغلب التسميات تأتي من تأثيرات خارجية ضمن علاقات ومحسوبيات وهذه الحالة لا تطور الكرة العراقية بل ستؤخرها كثيراً، كما نرى اليوم تراجعاً مخيفاً تشهدها كرتنا بسبب التخبط والعشوائية وعدم التخطيط السليم".

وتابع بالقول "انا نجم لي اسمي ولدي شهادات تدريبية وعملت مساعد مدرب في المنتخبات الوطنية ومدرباً لاندية مهمة، وأشعر اليوم بالإحباط عندما ارى تهميشي من زملاء مقربين اصبحوا اليوم أصحاب قرار في اتحاد الكرة"، مبيناً ان "الدول المتطورة باللعبة تستفيد من نجومها وليس كما يحدث في اتحادنا الكروي اليوم حيث يتم تجنبنا، وإقصاؤنا بشكل متعمد".