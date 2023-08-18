"حائز على 3 اوسمة ذهبية".. رياضي عراقي يتعرض لحروق بليغة اثر انفجار "قنينة غاز"

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ عن تعرض لاعب المنتخب العراقي علي جميل اليوم إلى حرق شديد إثر انفجار قنينة غاز.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد احمد نعمة لوكالة شفق نيوز إن لاعب المنتخب العراقي ونادي الجماهير الكربلائي علي جميل تعرض لحرق شديد إثر انفجار قنينة غاز عليه أثناء تأدية عمله كونه يعمل خبازا في احدى افران كربلاء .

واضاف ان رئيس اتحاد اللعبة قاسم الواسطي أوعز بنقل البطل علي جميل الى بغداد لعلاجه وتحمل الاتحاد جميع مصاريف العلاج حتى وإن اضطر الأمر إلى إرساله خارج العراق.

وبين ان رئيس نادي الجماهير الكربلائية يحيى كريم تكفل بدوره ايضاً بجميع نفقات علاج بطل العراق في لعبة الكيك بوكسيغ علي جميل.

وتابع ان وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع كلف مدير التربية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب لمتابعة حالة البطل العراقي علي جميل وتقديم كل أوجه الدعم له .

يذكر أن علي جميل حقق 3 اوسمة ذهبية في بطولة الاردن الدولية في ثلاث فعاليات مختلفة ويعد من أبرز لاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسنغ.