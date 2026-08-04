حامل اللقب يطوي صفحة معسكر مصر ويتوجه إلى بغداد لبدء تحضيراته النهائية للموسم الجديد

شفق نيوز - بغداد

أنهى فريق القوة الجوية معسكره التدريبي في جمهورية مصر العربية الذي استمر أسبوعين، ويتوجه صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد استعداداً لخوض منافسات دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2026-2027.

وخاض "الصقور" خلال المعسكر أربع مباريات ودية تحت إشراف مدربه التونسي فتحي الجبالي، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم والدفاع عن لقبه.

واستهل القوة الجوية مبارياته الودية بالفوز على بترول أسيوط بهدف دون مقابل، ثم تعادل سلبياً أمام النصر القاهري، قبل أن يحقق انتصاراً كبيراً على نادي أطفيح بخمسة أهداف نظيفة، واختتم المعسكر بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام المنصورة في اللقاء الذي أقيم أمس الاثنين.

ويدخل القوة الجوية الموسم الجديد يوم 14 من آب/أغسطس الجاري بمعنويات مرتفعة، بعدما تُوج بلقب دوري نجوم العراق للموسم الماضي (2025-2026) إثر تصدره جدول الترتيب برصيد 89 نقطة.