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حالتا طرد وخسارة ثقيلة للأولمبي العراقي أمام نظيره الإماراتي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-04T17:29:42+0000
حالتا طرد وخسارة ثقيلة للأولمبي العراقي أمام نظيره الإماراتي

شفق نيوز/ خسرَ المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، مساء يوم السبت، مباراته الودية الاولى أمام نظيره الإماراتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الفجيرة. 

ودخلَ مدرب المنتخب العراقي التشيكي ميروسلاف سوكوب بتشكيلةٍ مؤلفة من نديم نادر لحراسة المرمى، ومتين صالح ويوهان زيتونة ومحمد الباقر كريم ومصطفى وليد ومنتظر محمد وحسن صادق وهيران احمد، وعمار غالب وإقبال زيدان ويوسف زيتونة.

وأجرى المنتخب عدة تبديلات بدخول كل من منتظر عبد الأمير وعلي محسن وزيد تحسين ومؤمل عبد الرضا ووكاع رمضان وحسن رائد ورضا فاضل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الامارات الاولمبي بهدفين من دون رد، والذي شهد حالةَ طرد المنتخب العراقي يوهان زيتونة في الدقيقة (19). 

وتمكنَ المنتخب العراقي من تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، بهدف اللاعب رضا فاضل، قبل أن يسجل منتخب الامارات الهدف الثالث، ومن ثم الهدف الرابع من ركلة جزاء وحالة طرد أخرى للاعب العراقي مصطفى وليد. 

وسيخوضُ المنتخب الاولمبي العراقي مباراته الودية الثانية أمام منتخب الامارات الاولمبي بعد غدٍ الاثنين على استاد الفجيرة أيضا.

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