حالة وفاة تعرقل استعدادات البرازيل لمواجهة الأرجنتين

شفق نيوز/ شهدت تدريبات المنتخب البرازيلي، استعدادا لمواجهة الأرجنتين الحاسمة في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، وفاة أحد العمال قبل بدء المران.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تعرض العامل، الذي كان يعمل على تجهيز منصة لاستقبال حدث ما على الملعب، لصدمة كهربائية قوية.

وعلى الرغم من المحاولات السريعة لإنقاذه عبر الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أنه توفي بعد ساعة تقريبا من الحادث.

ونتيجة لذلك، اضطر المنتخب البرازيلي إلى تأجيل تدريباته، وأصدرت إدارة الإطفاء العسكرية بيانا أكدت فيه أن الضحية يبلغ 32 عاما، مشيرة إلى أن ظروف الحادث لا تزال غير واضحة، وأن التحقيقات جارية لتحديد التفاصيل الدقيقة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرازيلي بنظيره الأرجنتيني فجر الأربعاء المقبل، في قمة مثيرة ضمن الجولة الرابعة عشرة من تصفيات كأس العالم.

ويحتل المنتخب البرازيلي حاليا المركز الثالث في التصفيات برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الإكوادور صاحبة المركز الثاني، بينما يتصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 28 نقطة.