حالة وفاة ترجئ مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني

‎شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة، مساء السبت، تأجيل مواجهته ضد أوساسونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة ال27 من الليجا.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا".

وأضاف البيان: "لهذا السبب، تم تأجيل المباراة بين نادي برشلونة ونادي أوساسونا إلى موعد جديد".

وأتم البيان: "يتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين والعاملات في نادي برشلونة بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه، ويعبرون عن مواساتهم العميقة في هذه الأوقات الصعبة".