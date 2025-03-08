حالة وفاة ترجئ مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني

حالة وفاة ترجئ مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني
2025-03-08T19:49:43+00:00

‎شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة، مساء السبت، تأجيل مواجهته ضد أوساسونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة ال27 من الليجا.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا".

وأضاف البيان: "لهذا السبب، تم تأجيل المباراة بين نادي برشلونة ونادي أوساسونا إلى موعد جديد".

وأتم البيان: "يتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين والعاملات في نادي برشلونة بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه، ويعبرون عن مواساتهم العميقة في هذه الأوقات الصعبة".

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