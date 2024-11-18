حارس مرمى عمان يتوقع التعادل أمام العراق: الفريقان مضغوطان (فيديو)

شفق نيوز/ نقل عضو رابطة المشجعين العراقيين اسماعيل سليم، مساء اليوم الاثنين، توقعات حارس مرمى المنتخب العماني حول مباراة يوم غد الثلاثاء مع المنتخب العراقي، مؤكدا أنها ستكون صعبة والتعادل وارد.

وظهر سليم في تصوير فيديو خاص لوكالة شفق نيوز، رفقة حارس مرمى المنتخب العماني علي الحبسي، والذي سارع لسؤاله عن توقعه لنتيجة مباراة الغد.

وتوقع الحبسي، قائلاً إن "المباراة صعبة وأنتم مضغوطين (العراقيين) ونحن مضغوطين (العمانيين) من المباراة الصعبة وتوقع بأن تنتهي المباراة بالتعادل".

في حين رد عليه سليم، قائلاً وهو يضحك، إن "العراق قريب من الفوز وان شاء الله الفوز عراقي".