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حارس عرين المنتخب العراقي يبدأ رحلة العلاج في الإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-24T12:57:26+0000
حارس عرين المنتخب العراقي يبدأ رحلة العلاج في الإمارات

شفق نيوز / أكدت إدارة نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، مغادرة جلال حسن، حارس مرمى النادي والمنتخب العراقي، العاصمة بغداد، متجها إلى الإمارات العربية الدخول في رحلة علاج بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال تواجده بمعسكر تدريبي مع المنتخب.

وأبلغ مصدر في الإدارة وكالة شفق نيوز، أن "الحارس جلال سيخضع إلى فحوصات دقيقة لمدة ثلاثة أسابيع  في أشهر مركز طبي علاجي بالإمارات بغية بلوغه للشفاء التام وباسرع وقت".

وأوضح المصدر، أن "إصابة جلال في الركبة هي تراكم بالماء ويسعى الأطباء لإخراج الماء من داخلها دون تداخل جراحي على أمل أن يتماثل للشفاء بأسرع وقت، ويستمر العلاج ومرحلة التأهيل وقت طويل".

ولفت إلى أن "جلال سيغيب رسمياً عن لقائي العراق أمام منتخبي كوريا الجنوبية، وإيران، وعدد من مباريات الدوري الممتاز مع فريقه الزوراء، إذ يستمر غيابه مدة لا تقل عن خمسين يوماً".

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