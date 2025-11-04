حارس دولي سابق يحذر من "المجازفة" قبل ملحق العراق والإمارات

شفق نيوز- بغداد

حذّر الحارس الدولي السابق عماد هاشم، يوم الثلاثاء، من مغبة إجراء تجارب في المراكز الحساسة داخل صفوف المنتخب العراقي، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات قد تؤثر سلباً على توازن الفريق وأدائه في الاستحقاقات المقبلة.

وقال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "لا مجال للتجارب في مركز حراسة المرمى قبل مباراتي المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي في الملحق الآسيوي"، داعياً إلى الإبقاء على الحراس الأساسيين.

وشدّد، على أن "القائد جلال حسن يجب أن يكون الخيار الأول لحماية شباك المنتخب في اللقاءين المصيريين المرتقبين"، داعياً مدرب حراس المرمى، إلى "تجنّب تجربة أسماء جديدة خلال المباراتين المقبلتين، لأن المرحلة الحالية لا تحتمل أية مجازفة في هذا المركز الذي يُعد من أكثر المراكز حساسية داخل الفريق".

وأوضح هاشم، أن مركز الحراسة يحتاج إلى الاستقرار الفني، وأن الاعتماد يجب أن يكون على الحراس الأساسيين في التشكيلة الحالية وهم: جلال حسن، أحمد باسل، وفهد طالب، مبيناً أن "الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات أو تجارب جديدة في هذا الجانب".

ويرى الدول السابق، أن "الحارس جلال حسن هو الأجدر بحماية عرين المنتخب في المباراتين الرسميتين، لما يمتلكه من خبرة طويلة وقدرة عالية على التعامل مع المواقف الصعبة، بوصفه أحد أكثر الحراس تمرساً في المنافسات الدولية".

ويمتلك العراق عدداً من الحراس الموهوبين، كما يرى هاشم، وهم قادرون على تمثيل المنتخب مستقبلاً، إلا أن إشراكهم في مواجهات حاسمة مثل مباراتي الإمارات، "قد يشكّل مخاطرة لعدم امتلاكهم الخبرة المطلوبة في مثل هذه الظروف".

ويستعد المنتخب العراقي لخوض مباراتي الملحق أمام نظيره الإماراتي "ذهاباً وإياباً"، يومي 13 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في مواجهتين حاسمتين لتحديد مصيره في ملحق التصفيات الآسيوية.