حارس دولي سابق يحذر من المجازفة في مراكز حساسة قبل ملحق العراق والإمارات

شفق نيوز- بغداد

حذر الحارس الدولي العراقي السابق عماد هاشم من مغبة إجراء تجارب في المراكز الحساسة داخل صفوف المنتخب الوطني العراقي، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات قد تؤثر سلباً على توازن الفريق وأدائه في الاستحقاقات المقبلة.

وقال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا مجال للتجارب في مركز حراسة المرمى قبل مباراتي المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي في الملحق الآسيوي"، داعياً إلى الإبقاء على الحراس الأساسيين، ومشدداً على أن القائد جلال حسن يجب أن يكون الخيار الأول لحماية شباك المنتخب في اللقاءين المصيريين المرتقبين.

وأضاف أن على مدرب حراس المرمى تجنّب تجربة أسماء جديدة خلال المباراتين المقبلتين، لأن المرحلة الحالية لا تحتمل أي مجازفة في هذا المركز الذي يعد من أكثر المراكز حساسية داخل الفريق.

وأوضح هاشم أن مركز الحراسة يحتاج إلى الاستقرار الفني، وأن الاعتماد يجب أن يكون على الحراس الأساسيين في التشكيلة الحالية وهم: جلال حسن، أحمد باسل، وفهد طالب، مبيناً أن الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات أو تجارب جديدة في هذا الجانب.

وبيّن أن الحارس جلال حسن هو الأجدر بحماية عرين المنتخب في المباراتين الرسميتين، لما يمتلكه من خبرة طويلة وقدرة عالية على التعامل مع المواقف الصعبة، بوصفه أحد أكثر الحراس تمرساً في المنافسات الدولية.

وأشار الحارس الدولي السابق إلى أن العراق يمتلك عدداً من الحراس الموهوبين القادرين على تمثيل المنتخب مستقبلاً، إلا أن إشراكهم في مواجهات حاسمة مثل مباراتي الإمارات قد يشكّل مخاطرة لعدم امتلاكهم الخبرة المطلوبة في مثل هذه الظروف.

ويستعد المنتخب الوطني العراقي لخوض مباراتي الملحق أمام نظيره الإماراتي "ذهاباً وإياباً" يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مواجهتين حاسمتين لتحديد مصيره في ملحق التصفيات الآسيوية.