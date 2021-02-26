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حارس جديد لصفوف النفط ومحترف بوسني إلى الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-26T09:35:45+0000
حارس جديد لصفوف النفط ومحترف بوسني إلى الديوانية

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي الديوانية لكرة القدم، مع المهاجم البوسني نيدو تووركوفيتش لتمثيل فريقها الكروي للمرحلة المقبلة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال حيدر عبد الحسين أمين سر النادي لوكالة شفق نيوز ان اللاعب البوسني قادم من نادي التقدم الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة السعودي، ويبلغ من العمر 31 عاماً.

وبين ان الفريق يحاول مع ادارة الجوية لضم اللاعب لؤي العاني لتعزيز صفوف الفريق ومن المؤمل أن يتم ضمه للفريق في حال تم الاتفاق.

من جانب آخر وقع للحارس امجد رحيم كشوفات عقده قادما من الطلبة لتمثيل كرة النفط للمرحلة المقبلة.

ويواجه الديوانية فريق نادي نفط ميسان يوم الاحد المقبل بينما يواجه النفط في اليوم نفسه فريق نادي الزوراء ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

 

 

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