حارس العين يُذهل رونالدو بتصدٍ رائع ويمنح الفوز لفريقه

شفق نيوز/ شهدت مباراة العين الإماراتي والنصر السعودي إثارة كبيرة، يوم الاثنين، ولكن لقطة واحدة لفتت الأنظار خلال اللقاء "المشحون".

هذه اللقطة كان بطلها الحارس الدولي الإماراتي خالد عيسى، الذي تصدى بشكل "لا يصدق" لتسديدة كريستيانو رونالدو، من مسافة قريبة جدا أمام المرمى.

وفي الدقيقة 80، بخطأ دفاعي عيناوي، استلم رونالدو كرة "مقشرة" على بعد أقل من متر من المرمى، ليسددها بقوة، لكن خالد عيسى مد يده برد فعل استثنائي، ليبعد الكرة، وسط ذهول النجم البرتغالي.

وكان هذا التصدي كفيلا بحفاظ العين على انتصاره الثمين، بنتيجة 1-0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل المغربي سفيان رحيمي الهدف الوحيد "للبنفسجي"، في الدقيقة 44، مستغلا تمرير بينية من الباراغواياني كاكو.

وسيستضيف نادي النصر غريمه العين، في لقاء العودة، الاثنين المقبل 11 مارس، على أن يتأهل الفائز بينهما لملاقاة الفائز من موقعة الهلال والاتحاد، في نصف نهائي البطولة.