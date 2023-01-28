حارس اربيل السابق يتبرع بسيارته ومنزله لضم لاعبين للفريق الكروي

شفق نيوز/ دعا عضو الهيئة الادارية لنادي اربيل الرياضي، حارس المرمى الدولي السابق، ديدار حامد، يوم السبت، لاعبين من المنتخب العراقي يحترفان حالياً في الدوري الكويتي، إلى الانضمام لفريق "القلعة الصفراء" مقابل عرض مغري على نفقته الشخصية.

وقال حامد لوكالة شفق نيوز "عرضت على إدارة نادي أربيل بيع منزلي وسيارتي من أجل التعاقد مع شيركو كريم ، وآسو رستم، لكون النادي يمر بظرف مالي صعب".

واضاف أن "عرضي هذا جاء حباً بجمهور نادي اربيل الذي يتمنى ان يرى فريقه متفوقاً في الدوري العراقي الممتاز، ولاسيما أن اللاعبين آسو وشيركو يعدان من ابرز لاعبي منتخب العراق وسيكونان عنصرين مؤثرين في صفوف اربيل فيما لو انضما للفريق".

وتابع حامد "انا شخصيا لأول مرة أتدخل بشؤون الفريق إذ أن هناك كادرا فنيا متخصصا بدعوة اللاعبين لكن حرصي لإسعاد الجمهور دفعني لاقدم عرضي هذا بغية تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين يمثلان كرة اربيل الى جانب لاعبي اربيل الحاليين بالدوري العراقي الممتاز".

ويحتل اربيل بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر من الدوري العراقي الممتاز، المركز الخامس عشر في قائمة ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة.