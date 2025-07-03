حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول "ديوغو جوتا" وشقيقه

شفق نيوز – متابعة

أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الخميس، بمصرع مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، البرتغالي ديوغو جوتا عن عمر 28 عاماً، جراء حادث سير في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاماً) عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران.

وأشار شهود عيان إلى أن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.

وتسود حالة من الصدمة والحزن أوساط جماهير كرة القدم، بانتظار تأكيد رسمي من نادي ليفربول أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تفاصيل الحادثة وأسباب الوفاة.