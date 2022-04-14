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حادث سير ينهي حياة لاعب ريال مدريد السابق "رينكون"

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-14T08:19:26+0000
حادث سير ينهي حياة لاعب ريال مدريد السابق "رينكون"

شفق نيوز/ توفي لاعب وسط ريال مدريد السابق، الكولومبي فريدي رينكون، في مدينة كالي (جنوب غرب كولومبيا) بسبب تعرضه لحادث سير قبل يومين، حسب ما أعلن أطباؤه اليوم الخميس.

وتم نقل قائد المنتخب الكولومبي السابق، البالغ من العمر 55 عاما إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي في حالة حرجة جراء اصطدام عنيف للسيارة التي كان يستقلها بحافلة.

وقالت عيادة إيماباناكو في كالي حيث كان يعالج في بيان: "رغم كل الجهود التي بذلها فريقنا الطبي، توفي المريض فريدي أوزيبيو رينكون فالنسيا هذا اليوم (أمس)".

وكان رينكون الملقب بـ"إل كولوسو" (العملاق)، أحد نجوم المنتخب الكولومبي الذي شارك في مونديال إيطاليا عام 1990 والجيل الذهبي الذي تأهل لثلاث نهائيات متتالية لكأس العالم (1990 و1994 و1998)، ولعب 84 مباراة دولية، وسجل 17 هدفا.

وفضلا عن دفاعه عن ألوان ريال مدريد، لعب رينكون مع نابولي الإيطالي، وبالميراس وكورنثيانز البرازيليين، وأمريكا دي كالي الكولومبي.

 

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