حادثة مثيرة في الكلاسيكو قد تهدد مستقبل غوندوغان مع برشلونة.. فيديو

شفق نيوز/ شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، التي أُقيمت فجر الأحد في ملعب "ماتلايف ستاديوم" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، واقعة أثارت جدلاً كبيراً بين جماهير الفريق الكتالوني على الرغم من تحقيق الفوز.

وانتصر برشلونة على ريال مدريد 2-1، ولكن حادثة مثيرة حدثت بعد المباراة؛ حيث انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حديثاً بين إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، وأردا غولر، نجم ريال مدريد، حيث بدا غوندوغان غاضباً من أداء زملائه. في الفيديو، عبّر غوندوغان باللغة التركية، بفضل أصوله المشتركة مع غولر، عن استيائه من الفريق قائلاً: "إنهم لا يستخدمون عقولهم… انظر كم مرة فقدوا الكرة خلال ربع الساعة الأخيرة."

وأثارت تصريحات غوندوغان غضب جماهير برشلونة، التي أعربت عن مخاوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تأثير هذه الكلمات على علاقته بزملائه في الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل، ليختتم معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سبق له الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل (2-2)، ثم فاز على ريال مدريد (2-1). يُقود برشلونة حالياً المدرب الألماني هانز فليك، الذي تولى المنصب بعد إقالة تشافي هيرنانديز بنهاية الموسم الماضي.