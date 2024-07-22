حادثا سير يشلان حركة طريق مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ شهد طريق مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، زحاماً مرورياً كثيفاً نتيجة وقوع حادثي سير صباح اليوم الاثنين، وفقاً لمصدر أمني.

وأشار المصدر، لوكالة شفق نيوز، إلى أن الحادث الأول وقع في بداية شارع أم الطبول، مما تسبب في تعطل حركة المرور، ولم تمضِ سوى مسافة 500 متر حتى وقع حادث اصطدام آخر، مما زاد من حدة الزحام وأدى إلى شلل حركة المرور على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.

وتعمل السلطات حالياً، وفق المصدر، على معالجة الوضع وتوجيه حركة المرور لتخفيف الزحام واستعادة انسيابية الحركة.