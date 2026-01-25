جيسوس يكشف تفاصيل متابعته لحيدر عبد الكريم وسبب ترشيحه للنصر

شفق نيوز- الرياض

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، يوم الأحد، عن كواليس متابعته للاعب العراقي حيدر عبد الكريم، وذلك رداً على تساؤلات الإعلاميين بشأن اللاعب واهتمام النادي بضمه.

وقال جيسوس، خلال مؤتمر صحفي، إنه تابع حيدر عبد الكريم للمرة الأولى خلال مباراة الذهاب بين النصر والزوراء التي أُقيمت في بغداد، حيث لفت اللاعب أنظاره بأدائه المميز وقدراته الفنية العالية، ما دفعه إلى متابعة مبارياته بشكل مستمر بعد ذلك.

وأضاف مدرب النصر أنه، وبعد تقييم دقيق لمستوى اللاعب، قام بإبلاغ إدارة النادي بضرورة التحرك من أجل التعاقد معه، مؤكداً قناعته بأن حيدر عبد الكريم يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتقديم إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع المدرب جورجي جيسوس لموسم واحد، ليعود المدرب البرتغالي إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد رحيله عن تدريب الهلال في الموسم الماضي.

وسبق لجيسوس (70 عاماً) تدريب الهلال في ولايتين تدريبيتين، قبل الانفصال عن الفريق الذي يتخذ من الرياض مقراً له في أيار/ مايو 2025.