جيسوس يروي قصة "مثيرة".. 18 ساعة سفر لم تمنع حيدر عبد الكريم من التألق

شفق نيوز- الرياض

كشف مدرب النصر السعودي، البرتغالي خورخي جيسوس، عن رحلة شاقة خاضها اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم، مؤكداً أن 18 ساعة من السفر البري لم تمنعه من التألق رغم عدم استدعائه للمنتخب.

وقال جيسوس إن اللاعب اضطر للسفر براً بمفرده نحو تسع ساعات للوصول إلى بغداد، في ظل إغلاق المجال الجوي العراقي، قبل أن يتفاجأ بعدم إدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمنتخب العراقي.

وأضاف أن حيدر قرر العودة مجدداً إلى الرياض عبر رحلة برية مماثلة استغرقت تسع ساعات أخرى، رغم الإرهاق والصعوبات.

وأكد جيسوس أن اللاعب أظهر روحاً عالية، حيث نجح في تسجيل هدف مع النصر خلال مباراة ودية، في رسالة تعكس عزيمته وإصراره.

وكان مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد قد قرر عدم توجيه الدعوة للاعب المحترف الشاب حيدر عبد الكريم ضمن قائمة المنتخب التي تستعد لخوض مواجهة الملحق العالمي الحاسمة المقررة في مونتيري المكسيكية نهاية الشهر الجاري.