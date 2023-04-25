جيرونا يقسو على ريال مدريد برباعية

قاد فالنتين كاستيانوس مهاجم جيرونا، فريقه، للفوز بنتيجة (4-2) على ريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين، على ملعب "مونتيليفي" مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من الليجا.

وسجل الأرجنتيني كاستيانوس أهداف جيرونا الأربعة في المباراة، بالدقائق 12 و24 و46 و62، بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 85.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما قفز جيرونا إلى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة.