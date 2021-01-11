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جياني انفانتينو يزور البصرة قريبا ودرجال يهيء ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-11T08:35:11+0000
جياني انفانتينو يزور البصرة قريبا ودرجال يهيء ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية

شفق نيوز/ اكد شامل كامل نائب رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، ان رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو ابدى موافقته لدعوة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة للحضور الى البصرة في لقاء العراق والكويت الودية المقررة في السابع والعشرين من هذا الشهر.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز؛ ان حضور رئيس الاتحاد الدولي للعراق ستكون فرصة جيدة للاتفاق معه مباشرة لحل عدة نقاط تخص الكرة العراقية.

واضاف ان من اهم مطالباتنا هو ملف الحظر ورفعه عن ملاعبنا في بغداد وكل المحافظات العراقية، لاسيما بعد أصبحنا نمتلك أفضل الملاعب فضلا عن استتباب الأمن والاستقرار في بلدنا.

وتابع كامل؛ ان الوزير درجال اعطاه (لـ:انفانتينو) تصورا كاملا عن الملاعب العراقية خلال لقائهما الاخير في قطر"، لافت إلى أن "انفانتينو تفهم كل ما يدور في العراق بالجانب الكروي وابدى ارتياحه لما يحدث من تطور وتقدم بهذا المجال".

واشار الى ان انفانتينو اتفق مع الوزير درجال على برنامج خاص لدعم الكرة العراقية خلال المرحلة المقبلة.

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