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"جونيور" يقود ريال مدريد لهزيمة ليفربول بثلاثية

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-06T21:02:55+0000
"جونيور" يقود ريال مدريد لهزيمة ليفربول بثلاثية

شفق نيوز/ حقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله "ألفريدو دي ستيفانو".

وسجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق 27 و65، وماركو أسينسيو في الدقيقة 36، بينما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 51.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 14 إبريل الحالي، في معقل الريدز "أنفيلد". 

وفي المباراة الثانية، تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي بصعوبة على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد.

وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين في الدقيقة (19) وفيل فودين في الدقيقة (90)، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد ماركو رويس في الدقيقة (84)، ليتأجل الحسم للقاء الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك الأسبوع المقبل.

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