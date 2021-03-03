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جولة جديدة لدوري الكرة الممتاز وديربي بغدادي يجمع الزوراء والطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-03T07:12:31+0000
جولة جديدة لدوري الكرة الممتاز وديربي بغدادي يجمع الزوراء والطلبة

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الخميس منافسات الجولة 22 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم باقامة ثلاث مواجهات ، تجمع الاولى فريق نادي الكرخ مع ضيفه فريق نادي الديوانية في الساعة 1:45 ظهراً على ملعب احمد راضي . 

ويحتضن ملعب الشعب الدولي  في الساعة الرابعة عصراً ديربي بغدادي يجمع الفريقين الجماهيريين نادي الزوراء مع نادي الطلبة ، وفي اخر مواجهات يوم غد الخميس يضيف ملعب ميسان الدولي في الساعة السادسة والربع مباراة اصحاب الارض فريق نادي ميسان وصيفه فريق نادي نفط الوسط . 

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 21 برصيد 47 نقطة يليه فريق نادي الزوراء برصيد 40 نقطة ثم الشرطة بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة .

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