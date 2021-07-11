جوكوفيتش ينهي مغامرة الإيطالي بيرتيني ويحقق بطولة ويمبلدون

شفق نيوز/ حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزا غاليا في نهائي بطولة ويمبلدون، على منافسه ماتيو بيرتيني، بنتيجة 3-1.

وفاز ديوكوفيتش في وقت سابق هذا العام ببطولة أستراليا المفتوحة وبطولة رولان جاروس.

ويحتاج نوفاك لزيادة حصته التاريخية من الألقاب، خلال مشاركته المقبلة في الأولمبياد، ثم بطولة أمريكا المفتوحة بنهاية العام.

ويتصدر ديوكوفيتش تصنيف لاعبي التنس على مستوى العالم، لأطول فترة ممتدة في التاريخ.

ويعد الصربي هو اللاعب الأول منذ عام 1969 يفوز بـ3 بطولات مختلفة في جراند سلام، كما أنه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بـ3 بطولات كبرى على ملاعب مختلفة في عام واحد.

وعادل نوفاك بهذا الإنجاز، رقم روجر فيدرر ورافائيل نادال، الأكثر تتويجا في تاريخ البطولات الكبرى بـ20 لقبا.

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مباراة نهائية آخر 5 سنوات ببطولات الجراند سلام، باستثناء الخسارة أمام نادال في نهائي رولان جاروس 2020.

يسعى نوفاك لإتمام رباعية الجراند سلام بلقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.