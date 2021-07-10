جودو ديالى تحرز مراكز متقدمة في بطولة اربيل

شفق نيوز/ حققت فرق ديالى لرياضة الجودو، نتائج متقدمة في بطولة العراق التي اقيمت في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية بديالى، ورئيس نادي ديالى، رفعت عبود لوكالة شفق نيوز، ان "فريق الشباب للجودو حصل على المركز الثاني، فيما نال فريق المتقدمين المركز الثالث في بطولة العراق بالجودو التي احتضنتها مدينة اربيل بمشاركة 30 ناديا من مختلف المحافظات".

واعتبر ان "انجاز فرق الجودو خطوة مهمة لنتائج ونجاحات كبيرة خلال المستقبل القريب".

وفي شأن منفصل، اعلن عبود عن استحصال موافقات رسمية لاجراء انتخابات الاندية حديثة التأسيس وهي، الصدور ومندلي والمنصورية وشمالي المقدادية.

الى ذلك، كشف عضو ممثلية اللجنة الاولمبية بديالى لطيف خلف، عن استحصال موافقة وزير الشباب والرياضة لتأسيس أندية الامير وعتبة والدوجمة في ديالى.

واكد ان الموافقات تمت بعد دراسة ملفات الاندية منذ اشهر عدة، مبينا ان توسع الاندية في ديالى يمنح المواهب الرياضية فرصا لممارسة هواياتها الى جانب كشف مواهب رياضية ترفد الاندية الكبيرة والمنتخبات ضمن المسابقات المحلية والدولية.