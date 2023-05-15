جودو العراق يعسكر في اربيل وإيران استعدادا لمواجهات الجزائر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للجودو، الاثنين، عن إقامة معسكرين تدريبيين في اربيل وإيران في شهر حزيران المقبل استعدادا للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر.

وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد سيقيم معسكراً تدريبياً للمنتخب الوطني للمتقدمين في اربيل يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الثالث من حزيران المقبل، مبينا أن المنتخب سيعسكر أيضاً في إيران للفترة من 5-30 من شهر حزيران المقبل.

واضاف ان المعسكرات تاتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في الجزائر مطلع شهر تموز المقبل .

واشار الى انه سيتم خلال المعسكر التدريبي في إيران خوض تدريبات مشتركة مع الفرق والمنتخبات الإيرانية، فضلاً عن المشاركة في دورة تدريبية تطويرية على هامش المعسكر.

يذكر ان المنتخب العراقي بالجودو حصل على المركز الثالث في البطولة العربية للعبة التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 16 منتخباً عربياً.