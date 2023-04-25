جودو العراق يشارك في بطولة دولية مفتوحة للمتقدمين

شفق نيوز/ ‏اختتم منتخب العراق للجودو، يوم الثلاثاء، تحضيراته للمشاركة في بطولة آسيا "المفتوحة" لفئة المتقدمين المقرر اقامتها في الكويت يوم السابع والعشرين من شهر نيسان الجاري .

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد عدي الربيعي، لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب خاض صباح اليوم وحدة تدريبية أخيرة ضمن المعسكر التدريبي المغلق الذي دخله في الفترة الأخيرة في العاصمة بغداد تحضيرًا للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت إشراف المدرب التونسي انيس الونيفي .

وأشار إلى أن المنتخب يغادر مساء اليوم الثلاثاء صوب دولة الكويت للمشاركة في البطولة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج مميزة لمواصلة الخط البياني التصاعدي الذي شهدته اللعبة في السنوات الأخيرة، مبينا أن الحكم العراقي حسين عباس جبر يشارك في ادارة نزالات البطولة ممثلاً عن الحكام العراقيين .

ويشارك في البطولة 172 لاعبا يمثلون 30 منتخبا من 4 قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .