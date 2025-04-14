جودو العراق يشارك بلاعبين شباب في بطولة للكبار وبغداد تستضيف بطولة الأندية

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للجودو، عدي طارق الربيعي، يوم الاثنين، عن استعداد الاتحاد لتنظيم نشاطين مهمين خلال شهر نيسان، أحدهما داخلي والآخر خارجي.

وقال الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "النشاط الداخلي يتمثل بإقامة بطولة الأندية العراقية للكاتا لفئتي الناشئين والشباب، والتي ستُقام تحت اسم الشهيد النقيب حارث السوداني، وذلك في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد، للفترة من 17 ولغاية 19 نيسان الجاري، وبمشاركة واسعة من مختلف الأندية".

وبشأن الصعيد الخارجي، أشار إلى أن "العراق سيشارك في بطولة آسيا للكبار التي ستُقام في العاصمة التايلندية بانكوك، إلى جانب أبرز نجوم القارة الصفراء".

وأضاف أن "الاتحاد قرر إشراك لاعبين شابين في هذه البطولة، ضمن مشروع إعداد البطل الأولمبي، بهدف إكسابهم خبرات عالية وتحضيرهم بشكل مثالي من خلال معسكرات تدريبية مستقبلية، استعداداً للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية".

وتابع الربيعي، قائلاً إن "الوفد العراقي سيشارك أيضاً في اجتماع الاتحاد الآسيوي للجودو الذي يُعقد على هامش البطولة، والذي سيتم خلاله مناقشة واقع اللعبة وتطوراتها في القارة الآسيوية".