جودو العراق ثالثاً ببطولة العرب في الأردن

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي بالجودو المركز الثالث في البطولة العربية للعبة التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وحصد لاعبو المنتخب العراقي سبعة أوسمة ملونة بعد منافسة شديدة شهدتها مواجهات البطولة نتيجة المشاركة الواسعة للأبطال العرب ممن يملكون رصيداً كبيراً من الخبرة نتيجة مشاركاتهم المتواصلة على المستويين العربي والعالمي.

جدير بالذكر؛ ان منتخب العراق أحرز 7 أوسمة ببطولة العرب أحدها ذهبي ووسامين فضيين بالإضافة لأربعة نحاسيات حيث حل المنتخب العراقي ثالثاً بين 16 منتخباً عربياً شاركت في البطولة.