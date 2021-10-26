جودو الشرطة يهيمن على تشكيلة المنتخب العراقي للمتقدمين

شفق نيوز/ هيمن لاعبو الجودو لنادي الشرطة الرياضي على تشكيلة المنتخب العراقي للعبة بعد تصدرهم المراكز الاولى في منافسات المصنفين، حيث حجز ستة منهم أماكنهم في التشكيلة الدولية للمتقدمين.

وتفوق اللاعبون الستة في نزالات التصفيات النهائية التي أقيمت اليوم على قاعة المدرسة التخصصية للعبة، بحضور رئيس الاتحاد العربي، نعمان شاهر.

ومن أصل ثمانية نزالات نهائية تمكن أبطال القيثارة الخضراء من حسم 6 منها لصالحهم ليضمنوا بذلك التواجدَ في تشكيلة المنتخب العراقي الذي تنتظره استحقاقات خارجية.

وتمكن فريق الشرطة، الذي يقوده المدرب الكفء صاحب الخبرة الطويلة، أحمد جاسم، من الفوز في وزن 60 كغم عبر لاعبه علي كاطع، وضمن زميله محمد ستار الفوز في وزن 66كغم، أما في وزن73كغم فقد تمكن اللاعب سجاد غانم من الفوز به وضمان التواجد في التشكيلةِ الدوليّة.

كما نجح حسين علي من الفوز بالمركز الأول في وزن 90كغم، وحصدَ زميله علي حسن الفوزَ في وزن 100كغم، فيما تمكنَ محمد صبيح من التربع على المركز الأول في وزن الثقيل.