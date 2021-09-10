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جودو الشرطة تصل إلى القاهرة للمشاركة في بطولة الشباب

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-10T14:44:37+0000
جودو الشرطة تصل إلى القاهرة للمشاركة في بطولة الشباب

شفق نيوز/ وصلت بعثة نادي الشرطة بالجودو في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلةِ أمس الخميس الى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركةِ في بطولةِ الأندية العربية التي ستقامُ هناك للفترة من الحادي عشر من الشهر الحالي حتى السادس عشر منه.

ويشارك في البطولة ١٢ دولةً عربية هي: مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية.

وقالَ مدرب فريق الشرطة، احمد جاسم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفريق وصلَ الى العاصمة المصرية ليلة أمس للمشاركة في البطولة العربية الثامنة للأندية التي ستنطلقُ غداً السبت بمشاركة ١٢ دولة عربية.

وأشار الى ان الشرطة سيشترك بوزنين فقط في البطولة، وهما وزن ٦٦ (مصطفى كاظم)، و ٧٣ (عباس حسين).

وأضافَ ، ان الفريق بأتم الجاهزية للمشاركة والمنافسة على أوزان البطولة نظراً لما يضمهُ من لاعبين مميزين.

وبين جاسم ان أكثر من ٣٦ نادياً أعلنوا مشاركتهم في المنافسات بواقع ٢٢ نادياً بحسب إحصائيات الاتحاد العربي للعبة، مشيرا الى ، ان منافسات البطولة ستقام في الصالة المغلقة لملعب القاهرة الدولي.

وأضاف أن البطولة ستشهد إقامة بطولة الناشئين والناشئات والبراعم، فضلا على إقامة بطولة للمكفوفين وهي الأولى على نطاق العرب.

وختمَ جاسم ، إن العديدَ من الشخصيات العربية المعنية بلعبة الجودو ستحضر منافسات البطولة.

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