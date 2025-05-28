أجواء إيجابية في البصرة.. أرنولد "مرتاح" والتذاكر تطرح قريباً

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر، يوم الأربعاء، أن مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، أبدى قناعته ورضاه التام عن المنشآت الرياضية التي تحتضن تدريبات المنتخب ومباراته المقبلة أمام كوريا الجنوبية في الخامس من الشهر المقبل.

وأضاف ناصر لوكالة شفق نيوز، أن ارنولد اطمأن بشكل كبير إلى أرضية الملعب بعد الكشف عليها بنفسه، معتبراً ذلك جانباً مهماً في إعداد لاعبي المنتخب، مشيراً إلى أنه "خرج بانطباع جيد عن منشآت المدينة الرياضية وملاعبها الرئيسية والتدريبية، من خلال متابعتنا ومرافقتنا للكادر التدريبي".

وأوضح أن المدرب الأسترالي وصف ما شاهده بـ"الشيء المميز"، وأبدى ارتياحه للتطور الذي تشهده المنشآت الرياضية في العراق.

وبيّن أن الاتحاد وإدارة ملعب البصرة وفّرا للكادر التدريبي كل المعدات والتجهيزات اللازمة، مؤكدا أن كل ما طلبه أو احتاجه خلال سير الوحدات التدريبية كان جاهزاً ومتوفرًا دون أي نقص.

وأشار ناصر إلى أن التدريبات تجري منذ يومين وسط أجواء من التفاؤل والارتياح لدى الجهاز الفني، بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال، مبيناً أن عدد لاعبي المنتخب اكتمل تقريباً، وأن الأجواء إيجابية في الوحدات التدريبية.

وأكد على وجود تعاون مميز وتفاهم ملموس بين المدرب واللاعبين، مشيراً إلى أن أرنولد يتعامل بمهنية عالية، فيما يطبّق اللاعبون كل الأمور الفنية المطلوبة، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لمشوار المنتخب في المباراتين المتبقيتين.

وفيما يخص التذاكر، لفت ناصر إلى أن عملية البيع ستتم عن طريق الشركة الراعية "المنارة"، حيث ستُباع عبر مكاتب السياحة والطيران بالسعر الرسمي، كما ستكون متاحة أيضاً عبر الأكشاك المحيطة بالملعب.