أجواء نارية في كركوك.. شابات الطائرة يشعلن منافسات اليوم الثاني من البطولة

شفق نيوز– كركوك

تتواصل لليوم الثاني على التوالي، مباريات بطولة شابات العراق للكرة الطائرة، في محافظة كركوك، حيث شهدت قاعة نادي سولاف الرياضي، يوم الاثنين، إقامة مباريات جديدة، وسط أجواء تنافسية قوية ومتابعة جماهيرية متميزة.

وفي أبرز نتائج اليوم الثاني، خطف فريق أكاد عنكاوا فوزاً صعباً على فريق شباب المستقبل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة اتسمت بالإثارة والتقارب في المستوى الفني بين الفريقين.

كما تمكن فريق الأرمن من التفوق على الزعفرانية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما واصل فريق دربندخان عروضه القوية وحقق فوزاً مستحقاً على نفط الشمال بالنتيجة ذاتها (3-1).

أما فريق سولاف، فقد قدّم أداءً متوازناً ونجح في التغلب على قرقوش بثلاثة أشواط نظيفة دون رد.

وفي سياق البطولة، حصل فريقا أفروديت وفتاة أربيل على راحة هذا اليوم بانتظار مباريات الجولة المقبلة.

وقال رئيس الممثلية الأولمبية في كركوك، حربي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تسير بسلاسة عالية وتنظيم احترافي، وتشهد تنافساً حماسياً بين الفرق المشاركة".

وأضاف خالد، أن "اللجنة المشرفة على البطولة حرصت على توفير بيئة رياضية مناسبة تساعد الفرق على تقديم أفضل ما لديها، وسط حضور جماهيري يشجع على استمرار هذا النشاط الرياضي النسوي المهم".