أجواء عراقية في بوسطن.. "أسود الرافدين" يتأهبون لمواجهة النرويج بمؤازرة جماهيرية واسعة

شفق نيوز - بوسطن

قبل ساعات من انطلاق المواجهة المونديالية المرتقبة، بدأت الجماهير العراقية بالتوافد بأعداد غفيرة إلى مدينة بوسطن الأمريكية، قادمة من مختلف الولايات وكندا ودول الجوار، لمؤازرة المنتخب الوطني العراقي في مباراته المقررة فجر غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت الحدائق والمناطق المحيطة بمقر إقامة المنتخب العراقي حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث رُفعت الأعلام العراقية ورددت الأهازيج والأغاني الوطنية التي تعبر عن مساندة "أسود الرافدين" قبل خوض موقعتهم المهمة أمام المنتخب النرويجي.

واكتست مدينة بوسطن بأجواء عراقية خالصة، وسط استمرار التجمعات والاحتفالات الجماهيرية في مختلف الساحات والأماكن التي يرتادها المشجعون، وسط حالة من الحماس البالغ والترقب لانطلاق الصافرة الأولى.

وأكد عدد من المشجعين لوكالة شفق نيوز، أن حضورهم جاء بدافع عشقهم للمنتخب الوطني ورغبتهم في معايشة لحظة تاريخية تتمثل بمشاهدة العراق في المحفل العالمي الكبير بعد أربعة عقود من الانتظار، مؤكدين أنهم سيكونون حاضرين بقوة في مدرجات الملعب طوال دقائق المباراة التسعين، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير العراقية في جميع أنحاء العالم.