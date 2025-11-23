جوائز مالية كبيرة تنتظر العراق والمنتخبات المشاركة بكأس العرب 2025

شفق نيوز- الدوحة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأحد، عن الجوائز المالية التي حددها للمنتخبات المشاركة والفائزة في بطولة كأس العرب 2025 المقررة انطلاقها في قطر مطلع الشهر المقبل والتي بلغ مجملها 36.500.000 دولار أميركي ستوزع حسب ترتيب المنتخبات الفائزة والمشاركة في البطولة.

وقد حدد مبلغ "المنتخب الفائز بالمركز الاول بـ 7.155.000 دولار أميركي، بينما ستكون حصة المنتخب الفائز بمركز الوصافة 4.293.000 دولار، بينما سيكون المبلغ المحدد لصاحب المركز الثالث 2.862.000 دولار، ومبلغ صاحب المركز الرابع 2.146.000 دولار.

كما حُدد للمنتخب الذي يصل مركز ربع النهائي مبلغٌ قدره 1.073.000 دولار، فيما حدد مبلغ 715.000 دولار للمنتخب المشارك في البطولة.

وستقام بطولة كأس العرب بمشاركة العراق ومنتخبات عربية في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2025.

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته يوم 3 كانون الأول/ديسمبر بلقاء فريق البحرين أو جيبوتي على ملعب 974 في قطر.