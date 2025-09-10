"جوائز لرجل المباراة ومدرب الشهر".. الاتحاد يشعل المنافسة بدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اتخاذ مقررات مهمة عدة تتعلق باستحداث وتطوير دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026 .

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد أكمل اتفاقه مع شركة عالمية متخصصة، لتقديم جائزة رجل المباراة في كل جولة من منافسات الدوري بموسمه الجديد".

وأضاف أن "الاتحاد سيمنح جوائز شهرية لأفضل لاعب وأفضل مدرب في الدوري، بهدف تحفيز الأداء الفني ورفع مستوى التنافس"، مبيناً أن "الاتحاد شدد على ضرورة التزام الأندية بعقد المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباريات".

وتابع الزاملي، قائلاً إنه "من يخالف الضوابط والتعليمات بهذا الشأن سيُعاقب بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي"، مضيفاً أن "الاتحاد وضع تعليمات تنظيمية وأمنية خاصة بالمنافسات، تتضمن عقد اجتماعات تنسيقية مسبقة مع مشرفي المباريات ومنسقي الأمن لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق وتفادي أي خلل يؤثر على سير البطولة".

وأشار إلى أن "الاتحاد عمل على تطوير النقل التلفزيوني، مع تحديد موسيقى رسمية خاصة بالدوري تُعزف لأول مرة في تاريخ المسابقة، ضمن توجهات جديدة لتعزيز الجانب الترويجي والبصري للبطولة".

واختتم الزاملي، حديثه بالإشارة إلى "تعزيز مهنية العمل الإعلامي ورفع مستوى التواصل بين الأندية والجماهير ووسائل الإعلام ، بما يخدم صورة الدوري ويعزز شعبيته".

يُذكر أن دوري نجوم العراق ينطلق يوم السبت 13 أيلول/ سبتمبر 2025، حيث من المقرر إقامة كرنفال افتتاحي كبير قبل المباراة الافتتاحية، بحضور رئيس رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) خافيير تيباس.