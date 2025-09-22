جوائز "كوبا" للأندية: سان جيرمان وآرسنال يتوجان وغيوكريس هداف العام

شفق نيوز- باريس

فاز فريق باريس سان جيرمان للرجال وفريق آرسنال للسيدات، مساء اليوم الاثنين، بجائزة أفضل نادٍ في العالم 2025، المقدَّمة من مجلة "فرانس فوتبول"، خلال حفل الكرة الذهبية الذي أُقيم على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تتويج باريس سان جيرمان بعد موسم تاريخي حقق فيه الرباعية، دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسية، إضافة إلى بلوغ نهائي النسخة الأولى من بطولة مونديال الأندية بحلتها الجديدة.

أما فريق آرسنال للسيدات، فكتب التاريخ بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بعد الفوز على برشلونة في النهائي، ليخطف الجائزة العالمية المستحقة.

كما شهد حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية تتويج السويدي فيكتور غيوكريس نجم آرسنال الإنكليزي بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف من جانب مجلة "فرانس فوتبول" المنظمة لحفل الكرة الذهبية.

وتألق غيوكريس في الموسم الماضي مع فريقه السابق سبورتنغ لشبونة وحقق لقب هداف الدوري البرتغالي برصيد 39 هدفاً واحتل وصافة الحذاء الذهبي الأوروبي خلف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني.

ولقب المتابعون غيوكريس بأنه "رونالدو الجديد"، إشارة إلى قدراته التهديفية الرائعة التي أظهرها مع سبورتنغ لشبونة نفس الفريق الذي دافع عن ألوانع رونالدو في بداية مسيرته.

وانضم اللاعب السويدي إلى آرسنال في الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة مدوية لتدعيم هجوم الغانرز.

وفي المقابل، جرى تكريم خاص للاعب البرتغالي الراحل ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي الذي لقي مصرعه إثر حادث مروري في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأذاع القائمون على الحفل مقطع فيديو مؤثراً للنجم البرتغالي تكريماً له بعد وفاته التي كانت حدثاً صادماً للأوساط الكروية حول العالم.