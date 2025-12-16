جوائز "ذا بيست".. إنريكي أفضل مدرب في العالم لعام 2025

شفق نيوز- الدوحة

حصد المدرب الإسباني لويس إنريكي، يوم الثلاثاء، على جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب لعام 2025، بعد أن قاد باريس سان جيرمان إلى إنجاز تاريخي على المستويين القاري والعالمي.

وتفوق لويس إنريكي (55 عاماً) في سباق الفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2025 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، على الثنائي الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، والهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

وقاد المدرب الإسباني نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إحراز أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق على إنتر ميلان الإيطالي (5-0).

كما فرض العملاق الفرنسي بقيادة إنريكي هيمنته محلياً، متوجاً بلقب بطل الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال.

وعلى الصعيد العالمي، واصل فريق لويس إنريكي تقديم مستويات لافتة، ورغم خسارته في نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™، فقد بلغ المباراة النهائية بعد مسيرة قوية تضمنت انتصارات بارزة على كل من بايرن ميونخ وريال مدريد، ليؤكد مكانته كأحد كأبرز فرق العالم في عام 2025.

أبرز إنجازات المدرب لويس إنريكي:

فاز بدوري أبطال أوروبا 2024/25

فاز بالدوري الفرنسي 2024/25

فاز بكأس فرنسا 2024/25

فاز بكأس الأبطال 2024

وصيف بطل كأس العالم للأندية 2025

حصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي للموسم 2024-2025.