جوائز "ذا بيست".. ميسي أفضل لاعب بالعالم وتكريم خاص لبيليه

شفق نيوز / فاز نجم باريس سان جيرمان، والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مساء الاثنين، بجائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب بالعالم عام 2022.

وشهد الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، فوز حارس مرمى أستون فيلا، والمنتخب الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، بجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم.

إلى ذلك، تسلم ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، جائزة الفيفا، لأفضل مدرب في العالم عام 2022، كما فاز الجمهور الأرجنتيني، بجائزة فيفا لأفضل مشجعين.

أفضل تشكيلة

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: أشوف حكيمي - فيرجيل فان دايك - كانسيلو

الوسط: لوكا مودريتش- كاسيميرو - دي بروين

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - كريم بنزيما - إيرلينغ هالزند

تكريم بيليه

وخلال الحفل تسلمت زوجة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، جائزة خاصة من الفيفا أيضاً، قدمها لها رونالدو "الظاهرة"، بعد عرض فيلم خاص عن مسيرة "الجوهرة السوداء"، تكريما لروحه.

النساء

فازت اليكسيا بوتياس، نجمة فريق برشلونة للسيدات، بجائزة الفيفا، لأفضل لاعبة بالعالم عام 2022.

هذا وتوجت ماري إيربس، حارسة مرمى مانشستر يونايتد، بجائزة الفيفا لأفضل حارسة مرمى في العالم.

في حين، تسلمت مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، سارينا فيخمان، جائزة أفضل مدربة في العالم.