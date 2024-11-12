"أجواء خاصة".. كيف تستعد البصرة لاحتضان مباراة أسود الرافدين والنشامى؟

شفق نيوز/ تستعد محافظة البصرة (أقصى جنوب البلاد) لاحتضان مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم ونظيره الأردني على ملعب جذع النخلة بعد غد الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ منذ صباح اليوم الثلاثاء، توافد الجماهير الرياضية من محافظات العراق كافة وكذلك من إقليم كوردستان إلى البصرة، كما من المتوقع توافد الجمهور الأردني بشكل كبير لمؤازرة فريقه بعد إلغاء تأشيرة الدخول "الفيزا" من قبل الحكومة العراقية، بحسب رئيس رابطة فنادق البصرة، مظفر محمد.

ويتوقع محمد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز "توافد أكثر من 250 ألف مواطن من خارج البصرة خلال اليومين المقبلين".

ويشير محمد، إلى أن "أعداد الفنادق في محافظة البصرة لا تتجاوز 40 فندقاً بطاقة استيعابية لا تتجاوز خمسة آلاف نزيل، وهذه لا تتناسب مع أهمية وموقع وحجم المحافظة، لذلك يلاحظ وجود تزاحم على الفنادق منذ اليوم".

وعن ارتفاع الأسعار، يوضح محمد، أن "السوق عرض وطلب، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الغرف في بعض الفنادق خلال اليومين المقبلين إلى 50% وأحياناً يصل إلى الضعف".

ويؤكد أنه "تم الطلب في أكثر من مناسبة لفتح المجال لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في المدينة وإنشاء فنادق فيها لسد الحاجة، ونأمل إعادة تأهيل الفنادق الثمانية الموجودة في المدينة الرياضية، لفتحها للمنتخبات المستضافة أو للضيوف القادمين إلى البصرة للتخفيف عن فنادق المحافظة".

ويلفت محمد في ختام حديثه، إلى أن "مواطن البصرة كما عهدناه في خليجي 25 يفتح أبواب منزله لاستقبال الوافدين من الأقرباء والأصدقاء لتخفيف الزخم الذي يحصل على الفنادق".

من جهته، يقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، إن "هناك أجواءً خاصة لأهمية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأردني، وتم إكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بالمباراة".

وعن الاستعدادات، يبين الفريجي لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تكثيف الجهود وعقد أكثر من اجتماع مع القيادات الأمنية والقطاعات التي لها علاقة بالمباراة، كما تم تعزيز قوة أمن الملاعب بقوة من بغداد لمساندة أمن ملاعب البصرة".

بدوره، يشير مدير دائرة السياحة في البصرة، حسين الربيعي، إلى أن "المحافظة تشهد إقبالاً كبيراً من داخل وخارج العراق لحضور المباراة، وفي الوقت نفسه التمتع بمحافظة البصرة لما فيها من جوانب سياحية متنوعة سواء الثقافية أو الأثرية أو الطبيعية أو الترفيهية".

ويضيف الربيعي لوكالة شفق نيوز، أن "البصرة فيها أماكن سياحية متنوعة سواء كانت طبيعية كبوابة أهوار البصرة التي تشهد أجواءً جميلة في هذه الأوقات، كما هناك الشناشيل ومتاحف الشمع والأسواق المركزية والشوارع التجارية وغيرها الكثير".

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الأردني.

وشهدت منافذ بيع تذاكر المباراة، أمس الاثنين، إقبالاً جماهيرياً ملفتاً، فيما أعلن المتعهد الرسمي لبيع التذاكر علي فليح عن نفادها، وانتقد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية محسن السعيدي، اتحاد الكرة العراقي بشأن بيع تذاكر المباراة، مؤكداً أن بيع التذاكر تم حصرها في يد السوق السوداء وشركات النقل بعيداً عن منافذ بيعها للجماهير.