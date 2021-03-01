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"جهزوا السكاكين لطعننا".. العميدي يكشف كواليس الخيبة الآسيوية لمنتخب العراق السلوي

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-01T07:13:05+0000
"جهزوا السكاكين لطعننا".. العميدي يكشف كواليس الخيبة الآسيوية لمنتخب العراق السلوي

شفق نيوز / كشف رئيس اتحاد السلة العراقي، حسين العميدي، يوم الاثنين، عن كواليس الخيبة الآسيوية عقب خروج المنتخب من تصفيات آسيا لكرة السلة، فيما تحدث عن "المتصيدين بالماء العكر"، قال إنهم كانوا يجهزون السكاكين لطعننا قبل الخروج من البطولة.

وأعرب العميدي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن أسفه للهجمة التي يشنها بعض المبغضين للاتحاد، مستدركا بالقول إنهم "يعلمون جيداً بالظروف الصعبة التي يمر بها الاتحاد، فضلا عن التحديات التي يواجهها منذ وقت طويل".

وأشار إلى أن "بعض (الأخوة) من أبناء السلة فرحوا بخسارتنا وخروجنا من التصفيات الاسيوية"، موضحا ان "بعضهم طار فرحاً وكأنهم كانوا يجهزون السكاكين لطعننا في خاصرتنا".

ولفت العميدي، إلى أن "أغلب من تحدث عن هذا الإخفاق، كانوا قد عملوا في الاتحاد"، مؤكدا أن "وزير الشباب عدنان درجال عندما التقى بالوفد العراقي استغرب لرقي التنظيم والتجهيزات الراقية".

وأوضح أن "الاتحاد منذ سنه ونصف لم يستلم دينار واحد من اي جهة، سوى من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية"، منوها إلى أنه "اضطر لدفع مبالغ المشاركة والنفقات في التصفيات الاسيوية التي جرت في البحرين مؤخرا، من جيبه الخاص والبالغة 90 مليون دينار".

وتابع العميدي، "لم نقصر بأي شيء مع اللاعبين ووفرنا لهم كل الاحتياجات وهيأنا كل الظروف المساعدة للمشاركة المثالية من توفير المصاريف وتذاكر السفر والاقامة وسيارات النقل خلال المعسكر التدريبي الداخلي".

وأشار إلى أن "الاتحاد دعا بعلاقته الطيبة شخصيات دعمت اللاعبين ماديا، مثل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وعبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الارهاب، ورجل الأعمال عقيل الجميلي،وكرموا اللاعبين ووعدوهم بمكافأة ضخمة لكل لاعب في حال التأهل، الا ان هذا هو حال البطولات فوز وخسارة لاسيما في ظروف قاهرة".

وكان منتخب العراق بكرة السلة، قد ودع تصفيات المجموعة الرابعة الآسيوية المؤهلة للنهائيات بعد خسارته أمام المنتخب البحريني 80 – 77، وأمام الهند في الرمية الأخيرة 78 - 81 ، وبنهاية التصفيات تأهل المنتخب اللبناني عن المجموعة الرابعة في الصدارة يليه البحريني، ومن ثم الهندي كأفضل ثالث.

وتلقى الاتحاد بعد خروج المنتخب الوطني بكرة السلة من التصفيات الاسيوية، وابل من الاتهامات والتقصير من قبل أسماء معروفة عملت في مجال السلة العراقية من لاعبين ومدربين وإداريين، والذين عدوا اتحاد السلة المتسبب الرئيسي بخروج منتخبنا الوطني من التصفيات الآسيوية التي اختتمت مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة.

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