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جهتان تمنحان نادي الديوانية موافقة على دخول الجمهور لمباراة الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-30T10:29:22+0000
جهتان تمنحان نادي الديوانية موافقة على دخول الجمهور لمباراة الطلبة

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الديوانية، يوم الخميس، حصولها على موافقة المحافظ وخلية الأزمة بدخول الجمهور لمباراة الديوانية والطلبة، التي تجرى في وقت لاحق من اليوم.

وقال عضو إدارة النادي حيدر عبد الحسين لوكالة شفق نيوز، "من حق الجمهور الدخول للملاعب، لاسيما ان العراقيين يتجمعون في أماكن مختلفة منها المولات والأسواق والمقاهي، والاماكن العامة الأخرى، فمن غير الإنصاف ان يحرم الجمهور الرياضي من متابعة مباريات الدوري".

واوضح ان "الإدارة حصلت موافقات الجهات المختصة لكنها لم تحصل على موافقة اتحاد الكرة على أمل ان تأتي الموافقة لذلك".

واشار الى ان "الجمهور متعطش اليوم لمتابعة فريقه فقد بدأوا بالتدفق تباعاً لملعب الديوانية لمشاهدة لقاء اليوم مع الطلبة".

ويلتقي اليوم فريق الديوانية وضيفه الطلبة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

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