جهاز فني مصري جديد لقيادة القيثارة

شفق نيوز/ تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي رسمياً مع المدرب المصري محمد عبد العظيم (عظيمة) لتولي مهمة قيادة الفريق الأول خلفًا للمدرب أحمد صلاح.

ويأتي هذا التعاقد في إطار سعي إدارة النادي لتحقيق المزيد من النجاحات والحصول على اللقب الرابع توالياً.

وقد ضم الجهاز الفني الجديد تحت إشراف عبد العظيم كلاً من عصام صابر مدرباً لحراس المرمى، ومعتز عبد الحسيب محللاً فنياً، وأحمد بن يوسف مدرباً للياقة البدنية.

ومن المقرر أن يصل المدرب المساعد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويباشر الجهاز الفني الجديد عمله رسميا اليوم الأربعاء، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام فريق النجف، والتي ستُقام يوم الخميس المقبل في محافظة النجف.