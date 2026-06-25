جنوب إفريقيا ترافق المكسيك إلى دور الـ32.. وكوريا الجنوبية تترقب نتائج المجموعات الأخرى

شفق نيوز- متابعة

حجز منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، فيما بقيت آمال كوريا الجنوبية معلقة بانتظار نتائج بقية المجموعات لحسم فرصها في العبور ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وتمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوز ثمين على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري بالمكسيك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ليقود منتخب بلاده إلى انتصار رفع رصيده إلى أربع نقاط، وضعته في المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى الدور المقبل.

وفي المواجهة الثانية، فرض المنتخب المكسيكي أفضليته على نظيره التشيكي وحقق فوزاً عريضاً بثلاثة أهداف دون رد على ملعب مكسيكو سيتي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح شيفاز غارسيا التسجيل في الدقيقة 55، وأضاف جوليان كينونيس الهدف الثاني بعد ست دقائق، فيما اختتم ألفارو فيدالغو الثلاثية في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 94.

وبهذا الفوز، عزز المنتخب المكسيكي صدارته للمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، فيما حل منتخب جنوب إفريقيا ثانياً بأربع نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، لتبقى حظوظها مرتبطة بنتائج المجموعات الأخرى وإمكانية التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بينما ودع منتخب جمهورية التشيك البطولة من المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.