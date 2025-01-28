جنسيات من 4 قارات.. "طواف العراق" الدولي يغادر البصرة قاصداً كربلاء (صور)

شفق نيوز/ غادر فريق "طواف العراق" للدراجات الهوائية، محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بعد أن وصلها على رأس 45 دراجاً من جنسيات مختلفة تضم بريطانيا وكينيا وتنزانيا وسنغافورة وكندا، وسط تسهيلات حكومية كبيرة.

وقال قائد الفريق حيدر الأعسم، لوكالة شفق نيوز، إن "الدراجين أتمّوا رحلتهم في البصرة بعد طوافٍ لأغلب مناطقها بدءاً من المدينة الرياضية، وخطوة الإمام علي، مروراً بشوارعها المهمة مطلعين على أهم المعالم الحديثة والتاريخية، وهم أغلبهم من هواة قيادة الدراجات الهوائية حول العالم".

وأضاف "الفريق غادر اليوم محافظة البصرة متوجهاً إلى كربلاء بعد مسيرة 55 كم قضاها في المدينة برفقة 45 دراجاً هاوياً تتروح أعمارهم بين 32 عاماً إلى 73 عاماً في رحلة أطلقنا عليها (طواف العراق)، لنؤكد للعالم أن البلد آمن ومزدهر وليشاهدوا طيبة العراق وأهله والاطلاع على معالمه".